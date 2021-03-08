في يومها العالمي.. مايا مرسي: ملتزمون بدعم تمكين المرأة (فيديو)

وأكدت مايا مرسي: "إننا كموؤسسات وطنية نجدد التزامنا بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متوازى فى عالم كوفيد 2019، واتمني ان نحتفل العالم المقبل بمزيد من الحقوق التى تحصل عليها المرأة حول العالم".





وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، رسالة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة متقدمة بكل التحية والتقدير إلى كل امرأة حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي، قائلة: "كل التحية والتقدير إلى كل أمراة تنسج تاريخ أوطانها، أنت سر القوة ورمز النضال والتحدى والأمن والسلام، أنتى الحياة".وأضافت مرسي، في رسالة لها عبر فيديو للمرأة: "رسالتي لكي اليوم كوني قوية ناجحة وشجاعة طموحة واثقة في ذاتك وقدراتك قائدة حازمة وحاسمة، احلمي كما شئتي فأنتي شريك رئيسي فى البناء والتنمية".وقالت، إنه فى ظل جائحة كورونا تحملتي ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود، وكانت المرأة هى القدوة والنموذج فى التضحية والعطاء داخل الأسرة وفى العمل والمؤسسات الوطنية.