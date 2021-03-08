الكرملين ينفي علاقة روسيا بنشر معلومات مضللة حول لقاحات كورونا

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، علاقة بلاده بنشر معلومات مضللة عن اللقاحات الغربية المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، واصفا هذا الادعاء بالهراء.وقال بيسكوف - لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية؛ تعليقا على مزاعم بشأن تورط روسيا في حملة تضليل المعلومات حول الأمصال الغربية ضد الفيروس التاجي - إن "هذا هراء، الاستخبارات الروسية لا علاقة لها على الإطلاق بالانتقادات الموجهة إلى هذه اللقاحات".وأضاف، اليوم الاثنين - "سنصاب بالجنون في حال تعاملنا مع كل تقرير سلبي حول لقاح "سبوتنيك V" كنتيجة لجهود الاستخبارات الأمريكية لأننا نراها كل يوم وكل ساعة في كل وسائل الإعلام الأنجلو ساكسونية".وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت - في تقرير لها - استند إلى مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن الاستخبارات الروسية أطلقت حملة لتشويه صورة اللقاحات الغربية خاصة مصل شركة "فايزر"، وذكر المصدر أن الحملة تنفذ عبر 4 مواقع باللغة الإنجليزية على صلة مباشرة مع الاستخبارات الروسية.