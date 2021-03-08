العراق: العثور على أوكار لداعش في عملية أمنية بكركوك

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابي وعبوتين ناسفتين في عملية استباقية بمحافظة كركوك.وأضافت الشرطة ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية أن "قوة مشتركة نفذت عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقة "الرفيع" ضمن وادي زغيتون بكركوك وعثرت خلالها على أربعة أوكار وعبوتين ناسفتين". مشيرة إلى أنه تم تدمير الأوكار والتعامل مع المواد المتفجرة من قبل القوات المختصة.