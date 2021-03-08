إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية خلال أسبوع بالمنوفية

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 5 مارس الجاري، تم إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، بإجمالي 4 قراريط و16 سهما.وأكدالجمل استمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم معها واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.