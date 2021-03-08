القوات التركية تجدد قصفها على مناطق الأكراد بريف حلب

شنت القوات التركية، اليوم الاثنين، قصفا صاروخيا على مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.وقبل يومين، قصفت القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين، بالمدفعية الثقيلة، مواقع في كل من تل رفعت وكفرنايا والمضيق وسد الشهباء وقرية الشيخ عيسى وحليصة وطريق دير جميل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب.كما استهدفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها، مواقع عسكرية لمجلس منبج العسكري في جبل الصياد شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.