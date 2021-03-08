شيخ الأزهر يوجه رسالة للمرأة في يومها العالمي

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التحية لكلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات.وأضاف خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، "أقول لهن "شكرًا على ما قدمتموه"، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة من العمل والمشاركة في الحياة العامة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز".