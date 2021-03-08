مسلسل «ذا كراون» يهيمن على جوائز اختيار النقاد الأمريكية

تمكن مسلسل " ذا كراون" من الفوز بأبرز جوائز اختيار النقاد الأمريكية، وذلك خلال الحفل الذي نُظم مساء أمس الأحد.وحازت الممثلة إيما كورين على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن تجسيدها لشخصية الأميرة ديانا، كما فاز الممثل جوش أوكونر بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي عن تجسيده لدور الأمير تشارلز.و حاز المسلسل، الذي يرصد حياة الملكة إليزابيث الثانية منذ الأربعينيات، على جائزة أفضل مسلسل درامي، مثلما حصل على نفس الجائزة في حفل جوائز جولدن جلوبز، كما فازت الممثلة جيليان أندرسون على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، بعدما قامت بدور رئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر.