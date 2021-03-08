525 ألف حالة إجمالي وفيات كورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 28 مليونا و999 ألفا و266 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الإثنين - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 525 ألفا و35 حالة.