اعتقال 4 أئمة بالقوات المسلحة التركية بسبب حركة جولن

اعتقلت الشرطة التركية 4 من الأئمة العاملين بالقوات المسلحة التركية، في عمليات أمنية نفذتها في نطاق 7 مقاطعات تابعة لمدينة قونية، وذلك في إطار التحقيقات ضد جماعة الداعية التركي فتح الله جولن، التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وفقا لما نقلته وكالة أنباء حكومية تركية اليوم الاثنين.وقالت الوكالة الحكومية إن التحقيقات ضد منظمة جولن مستمرة من قبل مكتب المدعي العام في قونية، وفي هذا السياق، صدرت أوامر اعتقال بحق 8 من المشتبه بهم، وتم تحديدهم من أئمة القوات المسلحة التركية. واعتقلت فرق الدرك 4 مشتبه بهم في عملية متزامنة نظمتها في 7 محافظات مقرها قونية.يذكر أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شنت حملة تطهير واسعة النطاق في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة حيث لقى الحكومة باللوم على حركة فتح الله جولن في قيادة الانقلاب.