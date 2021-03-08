منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أغلقت القيود المرتبطة بوباء كورونا كليا أو جزئيا ثلثي الوجهات في أنحاء العالم أمام السياحة الدولية، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة.وبعد مرور عام على تصنيف منظمة الصحة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد على أنه وباء، لا تزال 69 وجهة من أصل 217 وجهة "مغلقة تماما"، حسبما ذكرت منظمة السياحة العالمية اليوم الاثنين في أحدث تقرير لها بشأن قيود السفر.وهناك عدد مماثل تقريبا من الوجهات "المغلقة جزئيا"، وفقا لحسابات المنظمة.وقالت منظمة السياحة العالمية إن 38 وجهة من أصل 69 وجهة مغلقة تماما ظلت على هذا النحو لمدة 40 أسبوعا على الأقل، مشيرة إلى "الاختلافات الإقليمية" في كيفية تطبيق القيود.