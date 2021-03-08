رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من تصحيح 21 ألفا و764 ورقة امتحانية بتجارة القناة

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:00 ص
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من تصحيح ٢١٧٦٤ ورقة امتحانية بكلية التجارة بفرقها الدراسية الأربعة عربي "انتظام- انتساب"، وشعبة اللغة الإنجليزية "النظام الفصلي- البرامج المميزة" بوصف كلية التجارة هي الأعلى من حيث أعداد الطلاب.

وأوضح أن تلك هي حصيلة التصحيح منذ بداية الامتحانات وحتى الرابع من مارس ٢٠٢١، بوحدة القياس والتقويم التابعة للكلية، ومؤكدًا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والطالبات والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بصفة مستمرة تزامنا مع سير الامتحانات ضمانا لسرعة ودقة التصحيح؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٢١٧٦٤ ورقة امتحانية بواقع ١٦٩٣٤ ورقة لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة عربي، و٤٨٣٠ ورقة لشعبة اللغة مقسمة (٤١٠٤ ورقة لطلاب الشعبة النظام الفصلي، و٧٢٦ ورقة لطلاب وطالبات البرامج المميزة.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق فراج مدير وحدة القياس والتقويم، أنه تم تصحيح ١٦٩٣٤ ورقة امتحانية، وذلك بالفرق الدراسية الأربعة عربي (انتظام وانتساب)؛ حيث تم تصحيح ٣٩٠٣ ورقة إجابة لطلاب الفرقة الأولى بمواد المحاسبة المالية ١، وأصول الإدارة والتنظيم، وأصول الاقتصاد١ بواقع ١٤٨٤ورقة لطلاب الانتظام، و٢٤١٩ ورقة لطلاب انتساب الفرقة الأولى.
وتابع إنه بالفرقة الثانية عربي تم تصحيح ٢١٣٥ ورقة امتحانية لطلاب الانتظام، و١٤٥٠ ورقة امتحانية لطلاب الانتساب، بإجمالي ٣٥٨٥ ورقة إجابة بمادتي محاسبة الشركات١، وأصول التسويق.

وعن الفرقة الثالثة عربي فقد تم تصحيح مواد محاسبة التكاليف ١، ومحاسبة حكومية وقومية، والتأمين ورياضاته الانتظام والانتساب بإجمالي ٥٩٥٧ ورقة امتحانية بواقع ٤١١٨ ورقة لطلاب الانتظام و١٨٣٩ ورقة إجابة لطلاب الانتساب.

وأضاف أنه تم تصحيح ٣٤٨٩ ورقة امتحانية لطلاب الفرقةالرابعة لمقرري المحاسبة الإدارية والإدارة المالية في أربع شعب؛ ففي شعبة المحاسبة تم تصحيح ٣٠٨٥ ورقة، وشعبة الإدارة تم تصحيح ٣٦٨ ورقة امتحانية، وبشعبة السياسة تم تصحيح ٢٠ ورقة، وبشعبة الاقتصاد تم تصحيح ١٦ ورقة امتحانية.

موضوعات متعلقة

هل يمكن التعايش مع كورونا وتلقي تطعيم سنوي؟.. خبراء يجيبون

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا بالبحر الأحمر

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

موسكو تلغي العزل الصحي للأشخاص فوق الـ 65 عاما

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر