أبومازن: نتعز بإنجازات المرأة الفلسطينية في شتى الميادين

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم الإثنين، المرأة الفلسطينية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.وأشاد الرئيس عباس بدور المرأة الفلسطينية المحوري في بناء الأسرة والمجتمع ورفعته وتقدمه، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل في معركة التحرير والبناء، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.وأكد «عباس» أن الشعب الفلسطيني بنسائه ورجاله سيواصل المضي قدما حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.كما وجه الرئيس التحية لأرواح الشهيدات، مثمنا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معبرًا عن اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الفلسطينية في شتى الميادين.