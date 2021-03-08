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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة هندية: إيران مسؤولة عن التفجير قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:57 ص
التفجير قرب سفارة
التفجير قرب سفارة إسرائيل في نيودلهي
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أعلنت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، اليوم الاثنين، إن إيران هي المسؤولة عن التفجير الذي وقع قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة نيودلهي في يناير الماضي.

وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" إن وكالات مكافحة الإرهاب المركزية في الهند أعدت قائمة المشتبه بهم، حيث خلصت تحقيقاتها إلى أن فيلق القدس الإيراني كان وراء التفجير.

ونقلت عن مصادر لم تسمها قولها إن القنبلة زرعت من قبل وحدة شيعية هندية محلية، لافتة إلى أن طهران حاولت التمويه بترك علامات تشير إلى مسؤولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن التفجير.

وبحسب الصحيفة، فإن القنبلة لم تكن عبوة ناسفة بدائية، كما اعتُقد من قبل، حيث وجد المحققون أنها تم تشغيلها باستخدام جهاز تحكم عن بعد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على مجريات التحقيق أن إيران لم ترغب في إيقاع خسائر من وراء الهجوم، لذلك لم تكن القنبلة عالية الشدة كي لا تحرج الهند لكن الرسالة كانت واضحة والتهديد حقيقي.

ووقع الانفجار أواخر يناير الماضي، بالقرب من السفارة الإسرائيلية بالهند، وتسببت بتحطم عدد من السيارات حسب الشرطة الهندية التي أكدت أنه لم يتسبب بوقوع إصابات.

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