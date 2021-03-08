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تحقيقات

قصة ترند «البجعة سعد».. وفاء وصداقة طائر

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:56 ص
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
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في الوقت الذي نجد فيه الوفاء والعطاء قيمًا مثلها مثل العملة النادرة قلما نعثر عليها، تستوقفنا مظاهر تجلي تلك المعاني في بعض الحيوانات والطيور، متغلبة في ذلك على هذا الإنسان العاقل، الذي يدرك كافة معاني الخير، ولكنه كثيرًا ما ينكرها.

"البجعة سعد" التي تم تداول صورها بوسائل التواصل الاجتماعي واحدة من تلك الطيور التي ضربت مثالًا حيًا لوفاء كائنات أخرى غير البشر، فكانت مصدرا لإعجاب الكثيرين، ودهشتهم من ذلك الذي تمتلكه الطيور من مظاهر عاطفية، والتي مازالت فيها تحتفظ بفطرتها، بل وتوزع فيضًا منها على هذا الإنسان الذي فقد كثيرًا من تلك المعاني.

وقصة البجعة سعد تتمثل في كونها إحدى البجع التي يمتلكها عم سعيد المصري صاحب محل أسماك بمحافظة بورسعيد منذ 13عامًا، ولكنها تختلف عن باقي البجع فيما تظهره من مواقف إنسانية، وتصرفات غريبة تبدوـ وكأنها تنبع من صديق قديم وفي لأصحابه، فهي تقف على باب محل عم سعيد ليل نهار، وكأنها تحرسه، بل يصف عم سعيد أنه من أغرب المواقف التي تفعلها تلك البجعة كذلك، ما تقوم به حيال أحد الأشخاص ذوي الهمم الموجودين في المنطقة، والذي كلما رأته تجري مسرعة نحوه وتسير إلى جِوارِهِ، بل وتهاجم أي شخص يحاول مضايقته.

يحكي كذلك عم سعيد عن موقف رائع لهذه البجعة عندما مرض والده الذي كان معتاد معه على تربيتها والعناية بها معه، وتغيبه فترة عن المحل، أنه عندما عاد إلى المحل، وجد البجعة سعد تجري عليه مسرعًا، وتقفز على قدميها، وترفرف بجناحيها لفرحتها الشديدة بعودته، في مشهد أشبه بفرح الطفل الصغير بعودة أمه.

والحاج سعيد اعتاد تربية البجع بمحله لكونه يأتي إليه كهدايا من صيادين الأسماك بالسويس، وغالبًا ما يكون بجع غير قادر على الطيران فيهتم بهم، ويوفر لهم العناية اللازمة، كما أنها تكون حرة في نفس الوقت ليس عليها أي قيود أو محبوسة داخل أي أقفاص.

والبجعة سعد تنام كما يصف الحاج سعيد على "طبلية داخل المحل"، وتدخل إلى مكان النوم فور إطفاء نور المحل، أما عن طعامها فهي لا تأكل إلا الأسماك الطازجة، ولا تخطف الأسماك كما أنها إذا أعطاها أي شخص أسماك غير طازجة فهي تلقيها أرضًا.

المصور محمد الورداني الذي اكتشف قصة تلك البجعة يروي ل "الدستور" أنه كان في رحلة سياحية بمحافظة بورسعيد بصحبة أسرته، ولاحظت ابنته الصغيرة وقفة البجعة سعد أمام المحل وحركاتها المميزة، الأمر الذي أثار اندهاش الطفلة ما جعلها تسأل أبيها وتقول بكلمات بريئة "البجعة دي كأنها حارس المحل يابابا"، وذلك أمام الحاج سعيد الذي ابتسم ضاحًكا ثم روى للأسرة قصة البجعة سيد معه.

يقول الورداني إنه اندهش للانتباه الكبير الذي تبديه البجعة سعد عند سماع اسمها وكأنها شخصًا عاقلًا ينتبه عندما يسمع اسمه، كما لاحظ مدى الحب الذي يبديه تجار السمك المجاورين للبجعة، الأمر الذي جعله يقوم بتصويرها ونشر قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فكان سببًا بالشهرة الواسعة لتلك البجعة، والتي أصبح الكثيرون بعد سماع قصتها يتوافدون على السوق لرؤيتها والتصوير معها.

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