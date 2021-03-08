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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم الطبيب الفاقد بصره أثناء العمل في يوم الشهيد

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:56 ص
الطبيب الفاقد بصره
الطبيب الفاقد بصره
عمرو الشامي
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قالت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود سامي قنيبر الفاقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا في مستشفي العزل ببلطيم في كفر الشيخ في مايو الماضي، إن زوجها سيتم تكريمه ضمن المكرمين في احتفالية يوم الشهيد المقرر أن تقام غدا الثلاثاء الموافق 9 مارس.

وأضافت زوجة الطبيب، لـ"الدستور" أن ذلك التكريم سيأتي لما بذله الدكتور محمود من تضحيات في مجال عمله لخدمة وطنه مصر، والذي رفض عروض سفر لدول عربية في بداية الجائحة وفضل البقاء في بلده ليعالج مصابي كورونا متطوعا للعمل في مستشفى العزل.

فيما ناشد الطبيب محمود سامي قنيبر، وزارة الصحة بتوفير وظيفة بديلة له تناسب ظروفه الحالية كفاقد للبصر، خاصة بعد أن أكد له الأطباء أنه قد تعرض لتلف شديد في أعصاب عينيه بنسبة 99% في اليسرى و90% في اليمنى، ما يرجح بشكل كبير عدم عودة نظره إليه مرة أخرى.

وأضاف سامي خلال تصريحات سابقة لـ"الدستور"، أنه بدأ في التأقلم هو وأسرته على وضعه الجديد، لافتا إلى أنه يعلم أن هناك عدد من المكفوفين يعملون في عدد من الوظائف الإدارية في الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ويريد أن يعمل هو الأخر هناك بعدما توقف عمله كطبيب بسبب فقدانه للبصر، مطالبا وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعدم التخلي عنه ونسيانه لأن حياته باتت متوقفة.

وأكد الطبيب محمود سامي، أنه ما زال في ريعان شبابه فهو ما زال في العقد الثلاثيني من عمره، ولا يريد أن يصبح قعيدا في المنزل مثل كبار السن، وخاصة أن لديه طاقة كبيرة تؤهله لعمل أي شيئ.

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