الرئيس الفنزويلي: أشعر بصحة جيدة بعد تلقي لقاح كورونا

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يشعر بصحة جيدة بعد تلقيه اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، وأنه لا يشكو من أي أعراض جانبية.وقال مادورو في تغريدة على موقع "تويتر"، الاثنين: "إن صحتي جيدة، بعد التطعيم ترتفع حرارتك قليلا، أو تشعر بحمى، ولكني شعرت بالنعاس بعد التطعيم، وبدوار، واسترحت قليلا، والآن أشعر بأن صحتي جيدة 100%".وتلقى الرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس، في وقت سابق لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، في أكتوبر السابق، عن توريد كمية من لقاح "سبوتنيك V" لفنزويلا من أجل إجراء المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية التي شارك فيها نحو ألفي متطوع، بمن فيهم غير نجل الرئيس نيكولاس مادورو.يذكر أن روسيا توصلت إلى اتفاق مع فنزويلا في ديسمبر الماضي، لتزويدها بـ 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا".