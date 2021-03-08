رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:54 ص
معرض «سيما» للتصوير
معرض «سيما» للتصوير السينمائي
أ ش أ
طباعة
ينطلق معرض "سيما" للتصوير السينمائي، الخميس المقبل وحتى 20 مارس الجاري ضمن "أسبوع القاهرة للصورة" الذي تطلقه "فوتوبيا" للتصوير الفوتوغرافي للمرة الثانية في قلب القاهرة بمنطقة وسط البلد التاريخية في 4 مواقع مختلفة.

وقالت مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ"فوتوبيا"، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "سيما" يعد مهرجان دولي للتصوير الفوتوغرافي، ويستمر لمدة 10 أيام يستقبل خلالها الجماهير من كافة الأعمار.

ووفق البيان، يأتي معرض "سيما" هذا العام لأول مرة خلال فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة" ضمن 11 معرضا للتصوير الفوتوغرافي تتناول موضوعات ومجالات مختلفة في التصوير الفوتوغرافي.

وأشارت أبو ليلة إلى أنهم يسعون دائمًا من خلال "أسبوع القاهرة للصورة" لتقديم الجديد والمفيد لمجتمع المصورين، لافتة إلى أنهم يقدمون هذا العام خلال مهرجان الصورة معرضا خاصا بالتصوير السينمائي، ضمن 11 معرضا أخرين، بعنوان "سيما" يشارك به 7 من أهم المصورين السينمائيين في مصر وهم محسن أحمد، أحمد المرسى، عبد السلام موسى، سامح سليم، فيكتور كريدي، نانسي عبد الفتاح وإسلام عبد السميع".

من جهته، قال عبد السلام موسى، مدير التصوير السينمائي، إن السينما أساسها التصوير فبينما يتناول مدير التصوير السينمائي 24 كادرا في الثانية يقوم المصور الفوتوغرافي بأخذ كادر واحد فقط ولكن الأساس هو الكادر في الحالتين.

وأشار إلى أن معرض "سيما" سيجمع لأول مرة هذه النخبة من مديري التصوير في معرض فني للسنيما قائم على أجيال مختلفة تتنوع في الخبرات وكيفية التناول، حيث سيشارك المصورون بـ 35 صورة تمثل أهم الكادرات والصور لأعمالهم الفنية مثل فيلم الأراجوز، الكيت كات، إبراهيم الأبيض، الوعد، واحة الغروب، الخواجة عبد القادر، تراب الماس، أبن القنصل، وعمارة يعقوبيان وغيرهم.

ولفت إلى مشاركة المصورين السينمائيين في ندوة عامة خلال المهرجان للتحاور مع الجمهور حول المعرض والجديد في المجال، خاصة أن مثل هذه المهرجانات لها تأثير مهم جدًا في تنشيط ودعم حركة المصورين في المنطقة كلها.

موضوعات متعلقة

تقلب في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأسبوع

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

«الأرصاد»: طقس الغد شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

موسكو تلغي العزل الصحي للأشخاص فوق الـ 65 عاما

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر