انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

ينطلق معرض "سيما" للتصوير السينمائي، الخميس المقبل وحتى 20 مارس الجاري ضمن "أسبوع القاهرة للصورة" الذي تطلقه "فوتوبيا" للتصوير الفوتوغرافي للمرة الثانية في قلب القاهرة بمنطقة وسط البلد التاريخية في 4 مواقع مختلفة.وقالت مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لـ"فوتوبيا"، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن "سيما" يعد مهرجان دولي للتصوير الفوتوغرافي، ويستمر لمدة 10 أيام يستقبل خلالها الجماهير من كافة الأعمار.ووفق البيان، يأتي معرض "سيما" هذا العام لأول مرة خلال فعاليات "أسبوع القاهرة للصورة" ضمن 11 معرضا للتصوير الفوتوغرافي تتناول موضوعات ومجالات مختلفة في التصوير الفوتوغرافي.وأشارت أبو ليلة إلى أنهم يسعون دائمًا من خلال "أسبوع القاهرة للصورة" لتقديم الجديد والمفيد لمجتمع المصورين، لافتة إلى أنهم يقدمون هذا العام خلال مهرجان الصورة معرضا خاصا بالتصوير السينمائي، ضمن 11 معرضا أخرين، بعنوان "سيما" يشارك به 7 من أهم المصورين السينمائيين في مصر وهم محسن أحمد، أحمد المرسى، عبد السلام موسى، سامح سليم، فيكتور كريدي، نانسي عبد الفتاح وإسلام عبد السميع".من جهته، قال عبد السلام موسى، مدير التصوير السينمائي، إن السينما أساسها التصوير فبينما يتناول مدير التصوير السينمائي 24 كادرا في الثانية يقوم المصور الفوتوغرافي بأخذ كادر واحد فقط ولكن الأساس هو الكادر في الحالتين.وأشار إلى أن معرض "سيما" سيجمع لأول مرة هذه النخبة من مديري التصوير في معرض فني للسنيما قائم على أجيال مختلفة تتنوع في الخبرات وكيفية التناول، حيث سيشارك المصورون بـ 35 صورة تمثل أهم الكادرات والصور لأعمالهم الفنية مثل فيلم الأراجوز، الكيت كات، إبراهيم الأبيض، الوعد، واحة الغروب، الخواجة عبد القادر، تراب الماس، أبن القنصل، وعمارة يعقوبيان وغيرهم.ولفت إلى مشاركة المصورين السينمائيين في ندوة عامة خلال المهرجان للتحاور مع الجمهور حول المعرض والجديد في المجال، خاصة أن مثل هذه المهرجانات لها تأثير مهم جدًا في تنشيط ودعم حركة المصورين في المنطقة كلها.