مكافحة المتفجرات بالعراق تكشف حصيلة عملياتها الأمنية في 24 ساعة

كشفت مديرية مكافحة المتفجرات بالعراق، اليوم الاثنين، عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي تمكنت خلالها من معالجة العديد من العبوات الناسفة لعناصر "داعش" الإرهابية.وقالت المديرية في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن مفارزها تمكنت في محافظات الأنبار وصلاح الدين والبصرة، من معالجة 5 عبوات ناسفة، و12 قنبلة يدوية، و7 مدافع هاون.وأكدت المديرية أن عمليات المعالجة للمخلفات والمواد المتفجرة تمت وفق الإجراءات القياسية دون تسجيل أي حادث.