«الدبيبة» يصل سرت لحضور جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، بوصول رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مطار القرضابية الدولي بسرت، حسبما نقلت "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية اليوم.ويعقد اليوم الاثنين برئاسة المستشار عقيلة صالح جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، في مدينة سرت، تحت تأمين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.وكان الدبيبة قال أمس عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "غدآ الأثنين بأذن الله ستشرق شمس ليبيا من جديد وتنطلق حكومة الوحدة الوطنية فى عملها من اجل الخروج بالوطن الى بر الأمان ورفع معاناة المواطن والوصول الى أنتخابات فى 24 ديسمبر 2021".