بوتين يُهنئ نساء روسيا بيوم المرأة العالمي

توجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهنئة للمرأة الروسية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من مارس، مشيدًا بدورها وقدرتها ونجاحها في مختلف مجالات الحياة.وقال الرئيس الروسي في تهنئته،اليوم الاثنين،" إن النساء يعطين للعالم الانسجام والحنان والجمال وحب الأم غير المشروط، وفي نفس الوقت حققت المرأة النجاح في كل المجالات ووصلت إلى القمة في مختلف القطاعات".وأضاف بوتين:" أنه بمناسبة يوم المرأة تعم كلمات الامتنان والعرفان الصادقة كل أسرة، وهي كلمات للأمهات والجدات والزوجات والأخوات والبنات والصديقات والزميلات".وتابع الرئيس الروسي في تهنئته:" أن الاحتفال بيوم الثامن من مارس تقليد قديم، يرمز إلى بداية الربيع، ويؤكد دور المرأة في حياتنا في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية، التي طالما كانت وستبقى مرجعية أخلاقية ملهمة".