كوريا الجنوبية تطبق خطة لتعديل مستويات التباعد الاجتماعي الجمعة

أعلنت كوريا الجنوبية عن تطبيق خطة جديدة لتعديل مستويات التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد يوم الجمعة القادم قبل إنتهاء مستويات التباعد الاجتماعي المطبقة حاليا في سول والمناطق المحيطة بها يوم الأحد 14 مارس الجاري.ونقلت وكالة ألانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن سون يونغ-ريه مدير الاستراتيجية والتخطيط في المقر المركزي لإدارة الكوارث الكوري اليوم إن الحكومة تخطط للكشف عن هذه الخطة التي ستشمل الإجراءات الخاصة بحظر التجمعات الشخصية التي تضم 5 أشخاص أو أكثر على مستوى البلاد حيث يتم السماح الان للتجمعات التي تضم 4 أشخاص بين الأصدقاء والأشخاص المقربين باستثناء التجمعات بين أفراد الأسر المباشرين.وذكر سون أن منطقة سول وضواحيها تقع ضمن المستوى 2، بينما تخضع المناطق الأخرى للمستوى 1 بموجب الخطة لإعادة تنظيم نظام التباعد الاجتماعي المتكون من المستويات 1، 2، 3، 4)، في إشارة إلى أن العاصمة سول سجلت ما بين 200 و400 إصابة جديدة في الأيام الأخيرة..موضحا أنه من الضروري استقرار الوضع في منطقة سول وضواحيها قبل إعادة تعديل الخطة