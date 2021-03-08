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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير العراق بالفاتيكان: زيارة البابا تزيد من التعاون الدولي مع بغداد

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:50 ص
جريدة الدستور
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قال سفير العراق في دولة الفاتيكان السفير رحمن فرحان العامري إن زيارة البابا فرنسيس ستزيد من التعاون الدولي مع العراق بمختلف المستويات.

وأضاف السفير رحمن فرحان العامري- في تصريح صحفي، أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) اليوم الإثنين- إن "زيارة البابا فرنسيس بحد ذاتها هي رسالة أخوّة وتضامن مع الشعب العراقي بكافة مكوناته الدينية والمذهبية والعرقية، لما أصابه بسبب الحروب العبثية الدامية ومآسيها والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ومسمياته".

وأشار إلى أن رسالة البابا التضامنية تحت عنوان (كلّنا إخوة)، تجعلنا نعيد التفكير في الهدف الأساسي لهذه الزيارة والنتائج المنطقية لها، لتحفيز جميع العراقيين من أجل التشبث في أرض آبائهم وأجدادهم والتمسك بإيمانهم الراسخ بالأنبياء والرسل، فضلا عن توحيد الصفوف من أجل إعادة إنعاش العراق على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية وغيرها.

وتابع أن هناك أصداء إيجابية واسعة، خاصة على المستوى الإعلامي لهذه الزيارة، وهذا ما نشاهده من خلال القنوات التلفزيونية الدولية التي تبث هذه الزيارة بطريقة مفصلة وفي بعض الأحيان أيضًا بثًا مباشرًا"، مؤكدا أن ذلك سيؤثر إيجابيا ويزيد من آفاق التعاون الدولي مع العراق على جميع المستويات".

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