صحيفة عمانية تدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين

دعت صحيفة الوطن العمانية، المحكمة الجنائية الدولية، إلى المحاسبة الفعلية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الاثنين، إن التجارب السابقة،المتعلقة بالتحقيقات في جرائم المحتل الإسرائيلي المخيبة للآمال تردد السؤال الآتي: هل سيُحاسب مجرمو الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني،هذه المرة وعلى يد المحكمة الجنائية الدولية؟.وأشارت إلى إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن بدئها إجراءات التحقيق رسميًا، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقالت الصحيفة في عمودها اليومي بعنوان "هل سيحاسب المحتل على جرائمه؟" إن المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، أعلنت الأربعاء الماضي، أن مكتب الادعاء في المحكمة رفع تحقيقا بشأن الوضع في فلسطين، وسيطول التحقيق الجرائم التي تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من الـ13 من يونيو 2014.وقالت بنسودا إن هذا القرار جاء بعد فحص أولي أجراه مكتبها استمر نحو خمسة أعوام،وضمن سياق سلطة المحكمة الجنائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس الشرقية.وأكدت الصحيفة أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الخطوة الأخرى للقرار، بحيث يمثِّل جوهر القرار انتصارا فعليّا ويقود مجرمي الاحتلال الإسرائيلي إلى المحاسبة، فلا يخرج سير عمل المحكمة عن الإطار القانوني والشرعي، وعن إطار العدالة والنزاهة والشفافية، ويبتعد عن أي تأثيرات أو ضغوط إسرائيلية أو خارجية حليفة وموالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.