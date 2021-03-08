«الصحة»: زواج القاصرات من أهم أسباب الزيادة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن الاستثمار في تعليم وتشغيل الفتيات، وتحسين خصائصهن، واستغلال طاقاتهن، وإكسابهن مهارات القيادة؛ هو المنهج الذي سيمنحهم فرصاً أفضل في الحياة.ولفت في بيان له، إلى أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة عموماً، ولا شك أن هذا سيساعد على مواجهة العديد من مشكلات الوطن والنهوض به.وأضاف أن من التحديات التي تواجه المرأة، وتعد أحد الأسباب المباشرة للزيادة السكانية؛ مشكلة "زواج القاصرات" حيث يرتفع متوسط عدد الأطفال للمرأة المصرية في حالة الزواج قبل 18 سنة، هذا بخلاف ما يسببه لها من مشكلات صحية ونفسية واجتماعية، وما يمثله من انتهاك لحقوق الطفل التي صانها الدستور.وأشار إلى أن التاريخ المصري حفل بكثير من النماذج النسائية الملهمة، اللاتي كان لهن تأثير كبير في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية.وأوضح أنه على مر العصور مر على مصر نساء عظيمات كثيرات تركوا في ذاكرة التاريخ أثراً لا يُنسى، داعياً الجميع مشاركة قصص نجاحهن بمناسبة اليوم العالمى للمرأة.