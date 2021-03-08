2331 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيان، أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، اليوم الإثنين- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ802 ألف حالة، تعافى منهم ما يزيد على 738 ألف حالة.وأشارت الوزارة- في بيان، اليوم- إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5 آلاف و988 حالة على مستوى البلاد، في حين هناك 708 حالات خطرة، و223 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، كما بلغت الحالات النشطة 36 ألفا و918 شخصا.كانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح (كوفيد- 19).وفي نفس السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به، حيث في غضون أسبوعين سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.