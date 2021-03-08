نوم جيد وحماية من السرطان.. 7 فوائد يجنيها الأشخاص النباتيون

1- النوم بشكل أفضل



2- فقدان الوزن بشكل سليم



3- المفاصل أقل التهابًا



4- مفيد لصحة القلب



5- انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر



6- الحماية من السرطانات



7- خفض ضغط الدم المرتفع



يتمتع الأشخاص النباتيون بالعديد من الفوائد الصحية، إثر اتباعهم النمط الغذائي الخاص بهم، ولا يوجد هناك أي اثار جانبية لاتباع النظام الغذائي النباتي في حال القيام به بشكل صحي، وبحسب موقع " webteb"، فهناك العديد من الفوائد الناتجة عن اتباع النظام الغذائي للأشخاص النباتيين، ومن أبرز تلك الفوائد ما نستعرضه في السطور التالية.يتمتع النباتيون بالنوم بشكل أفضل من غيرهم، وبشكل عام فهم يأكلون المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف ودهون مشبعة أقل.أظهرت العديد من الدراسات أن إتباع النظام الغذائي النباتي له تأثير على الوزن، حيث أنه يساعد كثيرا في انقاص الوزن.يُظهر بحث جديد أن اتباع النظام الغذائي النباتي، يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.في دراسة علمية قام بها باحثون من جامعة هارفرد واستهدفت 20000 رجلًا وإمراة، وجدوا أن النظام الغذائي النباتي يعمل على تعزيز صحة القلب.وجد عدد من الدراسات العلمية المختلفة أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بحوالي مرتين مقارنة بالاخرين.النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون منخفض الدهون المشبعة وعالي بالألياف الغذائية، وهذا الأمر يساهم بدوره في خفض خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطانات.لاحظ أخصائيو التغذية أن الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، يكون مستوى ضغط الدم لديهم أقل من غيرهم.