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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نوم جيد وحماية من السرطان.. 7 فوائد يجنيها الأشخاص النباتيون

الإثنين 08/مارس/2021 - 11:21 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يتمتع الأشخاص النباتيون بالعديد من الفوائد الصحية، إثر اتباعهم النمط الغذائي الخاص بهم، ولا يوجد هناك أي اثار جانبية لاتباع النظام الغذائي النباتي في حال القيام به بشكل صحي، وبحسب موقع " webteb"، فهناك العديد من الفوائد الناتجة عن اتباع النظام الغذائي للأشخاص النباتيين، ومن أبرز تلك الفوائد ما نستعرضه في السطور التالية.

1- النوم بشكل أفضل

يتمتع النباتيون بالنوم بشكل أفضل من غيرهم، وبشكل عام فهم يأكلون المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف ودهون مشبعة أقل.

2- فقدان الوزن بشكل سليم

أظهرت العديد من الدراسات أن إتباع النظام الغذائي النباتي له تأثير على الوزن، حيث أنه يساعد كثيرا في انقاص الوزن.

3- المفاصل أقل التهابًا

يُظهر بحث جديد أن اتباع النظام الغذائي النباتي، يمكن أن يساعد في علاج أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

4- مفيد لصحة القلب

في دراسة علمية قام بها باحثون من جامعة هارفرد واستهدفت 20000 رجلًا وإمراة، وجدوا أن النظام الغذائي النباتي يعمل على تعزيز صحة القلب.

5- انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر

وجد عدد من الدراسات العلمية المختلفة أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بحوالي مرتين مقارنة بالاخرين.

6- الحماية من السرطانات

النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون منخفض الدهون المشبعة وعالي بالألياف الغذائية، وهذا الأمر يساهم بدوره في خفض خطر الإصابة بالأنواع المختلفة من السرطانات.

7- خفض ضغط الدم المرتفع

لاحظ أخصائيو التغذية أن الأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم، يكون مستوى ضغط الدم لديهم أقل من غيرهم.

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