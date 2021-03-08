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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حصاد نحو 30 ألف فدان بنجر في بورسعيد (صور)

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:46 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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واصل مزارعو محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حصاد محصول البنجر من نحو 30 ألف فدان على مستوى المحافظة.

وأشار المهندس كامل تويج، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، إلى أنه جرى زراعة 30 ألف فدان من محصول البنجر متوسط الإنتاجية 20 طنا للفدان، وجرى زراعته بناء على تعاقدات من شركات السكر الدلتا وبلقاس ونوران وغيرها من النوبارية والشرقية.

وأوضح أنه جرى زراعة المحاصيل بالقطاع الزراعي بالجنوب كالآتى: 6600 فدان شباب الخريجين، و18 ألف فدان بجمعيات الاستصلاح، و3000 فدان بسهل الطينة، و2500 فدان بقطاع الائتمان، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف التي تتفق مع سياسة الدولة للوصول إلى التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي.

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