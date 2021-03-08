انطلاق الاجتماع الأمني لرئيس لبنان في قصر بعبدا
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:44 ص
مروة عنبرطباعة
بدأ في هذه الاثناء الاجتماع الأمني الاقتصادي المالي برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضره رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والاقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.
وفي وقت سابق من اليوم، عمد المحتجون الي نصب الخيام في اثنين الغضب، بالعديد من المدن اللبنانية احتجاجا علي الأوضاع الاقتصادية.
وفي وقت سابق من اليوم، عمد المحتجون الي نصب الخيام في اثنين الغضب، بالعديد من المدن اللبنانية احتجاجا علي الأوضاع الاقتصادية.