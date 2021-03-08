انطلاق الاجتماع الأمني لرئيس لبنان في قصر بعبدا

بدأ في هذه الاثناء الاجتماع الأمني الاقتصادي المالي برئاسة​ ​الرئيس ميشال عون​، وحضره رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، و​الاقتصاد​، و​قادة الأجهزة الأمنية​ ورؤساء القطاعات المالية، وفقا لموقع "النشرة" اللبناني.وفي وقت سابق من اليوم، عمد المحتجون الي نصب الخيام في اثنين الغضب، بالعديد من المدن اللبنانية احتجاجا علي الأوضاع الاقتصادية.