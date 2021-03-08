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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو «الإسكان» يتابعون العمل بمحور «الشهيد خالد مغربى» ومشروعات الشروق

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:40 ص
المهندس علاء عبد
المهندس علاء عبد العزيز
محمد إبراهيم
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قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته بالمرور على محور الشهيد "خالد مغربى"، كما شملت الجولة عددا من المشروعات الجارية والمتضمنة رفع كفاءة وتطوير منطقتى إسكان الشباب 100م والمنطقة الثامنة عمارات، والموقع الدائم لمشروع "شارع شباب الشروق"، حيث أشاد بسير خطة العمل، مؤكدًا على الإلتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من المشروعات.

من جانبه أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أن مشروع المحور الشمالى الجارى تنفيذه تم إطلاق إسم الشهيد "خالد مغربى" عليه وفاءً وعرفانًا وتخليدا لبطولات شهدائنا، ودعما لأسرهم، موضحًا أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات الطرق فى المرحلة الحالية بالمدينة، ويهدف إلي الربط بين مدخل الإسماعيلية (1) ومدخل (2) موازٍ لمسار القطار الكهربائي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المحور يبلغ طوله 4 كم، ويجرى حاليًا تنفيذه على 3 مراحل الأولى منها عبارة عن رفع كفاءة وتوسعة القطاع القائم من الدائرى الأوسطى حتى محطة القطار الكهربائى، كما تم بدء التجهيز لتنفيذ طبقة الأسفلت، أما المرحلتان الأخريان فهما إنشاء جديد حيث يتم تمهيدهما حاليًا.

وأكد رئيس الجهاز، أن المحور سيحقق سهولة مرورية مستقبلية تُيسر الانتقال بين قطاعى المدينة الشرقى والغربى، بجانب تقدم معدلات العمل بمختلف مشروعات الطرق ومنها رفع كفاءة وتطوير الطرق داخل الأحياء السكنية، حيث يتم تنفيذ طبقة الأسفلت بمنطقة إسكان الشباب 100م بنسبة إنجاز بلغت (94%)، وكذا العمل بالمجاورة الثالثة، المنطقة الثامنة عمارات، كما تم تنفيذ الأعمال فى المجاورة الأولى والثانية بنفس المنطقة، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 89%.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أنه يتم حاليًا تجهيز الموقع الدائم لمشروع "شارع شباب الشروق" بأول محور الشباب، والذى يقع أيضًا بالقرب من الموقع المؤقت الحالى ويهدف المشروع لتحقيق فرص عمل لأبناء مدينة الشروق. ​

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