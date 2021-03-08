مصدر ليبي: القبض على خلية تابعة لجماعة الإخوان

قال مصدر بمديرية أمن طبرق الليبية، إن الخلية التي تم القبض عليها خلال اليومين الماضيين، تنتمي لجماعة الإخوان، وتقوم عبر غرفة مخصصة للاختراقات الإلكترونية، وعمليات قرصنة وتنصت واختراق الاتصالات.وأضاف المصدر- في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الإثنين- أن العصابة تتكون من عدة أشخاص سيتم الكشف عليهم لاحقًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل القضية، فور الانتهاء من التحقيقات.