رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

497 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا في بلغاريا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:39 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
سجلت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الاثنين 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 260 ألفا و308 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و614 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 36 ألفا و807 أشخاص من بينهم 5 آلاف و629 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من ضمنهم 452 في وحدات العناية المركزة، وأفادت بارتفاع عدد المتعافين بواقع 385 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 212 ألفا و887 شخصا منذ بدء الجائحة.

وسجلت العاصمة صوفيا أكثر الحالات المؤكدة حديثا يليها بورجاس ثم فارنا.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

محافظ دمياط تتفقد شرطة المرافق

image description

ضمن «حياة كريمة».. قوافل طبية مجانية لأهالي أسيوط

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

موسكو تلغي العزل الصحي للأشخاص فوق الـ 65 عاما

تايلاند تطلب من المسافرين إليها تحميل تطبيق إلكتروني لتتبع حالتهم الصحية

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

عبد الرحمن أبو بكر: الكاريكاتير أساسه الفكر.. وفقدان الشغف أزمته

انطلاق معرض «سيما» للتصوير السينمائي الخميس المقبل

الموت.. في مفردات الحارة المصرية

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر