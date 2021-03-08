497 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت السلطات الصحية فى بلغاريا اليوم الاثنين 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 260 ألفا و308 أشخاص.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 21 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 10 آلاف و614 وفاة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا 36 ألفا و807 أشخاص من بينهم 5 آلاف و629 مريضا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من ضمنهم 452 في وحدات العناية المركزة، وأفادت بارتفاع عدد المتعافين بواقع 385 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 212 ألفا و887 شخصا منذ بدء الجائحة.وسجلت العاصمة صوفيا أكثر الحالات المؤكدة حديثا يليها بورجاس ثم فارنا.