ماليزيا تبدي التزامها بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الكومنولث

أبدت مالیزیا التزامھا بالعمل مع الدول الأعضاء الأخرى في رابطة الشعوب البریطانیة المعروفة بـ"الكومنولث" من خلال تعزیز التعاون الثنائي في العدید من المجالات ذات الأولویة.وأوضحت وزارة الخارجیة المالیزیة - في بیان نقلته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الإثنين بمناسبة یوم الكومنولث لعام 2021م- أن المجالات ذات الأولویة تشمل معالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19)، والتنمیة المستدامة، والقضایا البیئیة، والشباب، والتربیة، وتمكین المرأة.وأضافت أنه بالرغم من أن ھذه الجائحة تستمر في تحدي كافة دول أعضاء الكومنولث، إلا أن مالیزیا تأمل أن تظل الرابطة قویة في مكافحة الوباء من خلال الشراكات الإبداعیة والنھج الجدید لحمایة رفاھیة الناس، لاسیما المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة.