إصابة مدير مستشفى كفرالزيات العام الأسبق بفيروس كورونا

أصيب الدكتور أيمن الملاح طبيب الجراحة ومدير مستشفى كفرالزيات العام الأسبق بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل أقسام العزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام لتلقى العلاج اللازم.كان الدكتور أيمن الملاح مدير مستشفى كفرالزيات العام الأسبق، قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخرا متمثلة فى ارتفاع دراجات الحرارة وضيق فى التنفس وعطس وسعال واجريت له الفحوصات الطبية وأخذت منة عينة وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الاصابة بفيروس كورونا ووجه الأطباء بضرورة خضوعة للعزل داخل مستشفى كفرالزيات العام.