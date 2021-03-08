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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: لا توجد صلة بين حالات الوفاة ولقاح كورونا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:36 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها لم تجد أي صلة بين لقاح فيروس كورونا وعدة حالات وفاة في
الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أمرت بفحص نحو مئة ألف عامل أجنبي إثر ظهور بؤر تفش في مساكن عمال.

وكان مسؤولو الصحة يحققون في وفاة ثمانية أشخاص يعانون من أمراض أخرى وحدثت لهم مضاعفات بعد تلقيهم لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لكنهم قالوا إنهم لم يجدوا دليلا على أن جرعات
اللقاح كان لها أي دور في ذلك.

وقال جيونج أون-كيونج مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين "خلصنا بصورة مبدئية إلى أنه من الصعب إثبات أي صلة بين تدهور حالاتهم بعد التطعيم وبين وفاتهم".

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