كوريا الجنوبية: لا توجد صلة بين حالات الوفاة ولقاح كورونا

قالت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها لم تجد أي صلة بين لقاح فيروس كورونا وعدة حالات وفاة فيالفترة الأخيرة، وذلك بعد أن أمرت بفحص نحو مئة ألف عامل أجنبي إثر ظهور بؤر تفش في مساكن عمال.وكان مسؤولو الصحة يحققون في وفاة ثمانية أشخاص يعانون من أمراض أخرى وحدثت لهم مضاعفات بعد تلقيهم لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لكنهم قالوا إنهم لم يجدوا دليلا على أن جرعاتاللقاح كان لها أي دور في ذلك.وقال جيونج أون-كيونج مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين "خلصنا بصورة مبدئية إلى أنه من الصعب إثبات أي صلة بين تدهور حالاتهم بعد التطعيم وبين وفاتهم".