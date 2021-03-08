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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تهديدات إسرائيل.. قائد البحرية الإيرانية: ردنا سيكون قويًا ومدمرًا

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، حسين خانزادي، اليوم الإثنين، إن الأمن والسلام مستتب في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بفضل التواجد القوي لبحريتي الجيش والحرس الثوري الإيراني.

وحذر خانزادي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا»، من أن الرد الإيراني على أي تهديد سيكون قويا ومدمرًا.

وقال:«ينبغي على جميع الدول الطامعة في حدود إيران أن تعلم أن قواتنا المسلحة تقف أمام أي وقاحة وبلطجة».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم إيران بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف سفينة شحن إسرائيلية في خليج عمان مؤخرا، وققال إن «إسرائيل ستضرب التواجد الإيراني في كل مكان في المنطقة».

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