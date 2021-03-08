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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تؤهل 1170 كيلو متر من الترع المتعبة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، في حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع فى مدة عامين، حيث يستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل فى تناغم تام، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الإثنين، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1170 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، من إجمالي الأطوال التي تم تدبير الاعتماد لها للتأهيل وتبلغ 6950 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته، قال المهندس محمود السعدي، المشرف على مشروعى تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.

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