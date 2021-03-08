ظريف: بايدن يسير على خطى ترامب بشأن الضغوط على إيران

قال وزير الخارجية الايرانية، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسير على خطى ترامب بشأن الضغوط على إيران.ومدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعام آخر، «حالة الطوارئ الوطنية» لإبقاء العقوبات الأمريكية الشاملة على إيران باعتبارها «لا تزال تشكل تهديدًا استثنائيًا» للولايات المتحدة، مشيرًا إلى عدوانية النظام الإيراني، ودعمه للجماعات الإرهابية، فضلًا عن «النشاطات الخبيثة» لما يسمى «الحرس الثوري».ووجه بايدن رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يعلمها فيها بأنه وقّع قرارًا تنفيذيًا جديدًا في شأن تجديد «حالة الطوارئ الوطنية» التي أقرت للمرة الأولى في 15 مارس (آذار) 1995 بقرار من الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وبذلك مدّد بايدن هذه الإجراءات لمدة عام آخر، اعتبارًا من 15 مارس 2021.