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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بمقالات ورسائل توعوية.. مرصد الأزهر يحتفي باليوم العالمي للمرأة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:30 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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يحتفي مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة.

ويأتي احتفاء المرصد بهذا اليوم متمثلًا في تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التي تشغل المجتمعات كافة، من خلال مجموعة من المقالات والتقارير والرسائل التوعوية بجميع اللغات التي يعمل بها المرصد، وذلك على مدار شهر مارس الجاري.

ويسعى المرصد أيضا إلى إظهار مكانة المرأة في الإسلام، وكيف أنه وضعها على قدم المساواة مع الرجل دون إهدار لأيّة حق من حقوقها.

ومواكبةً لهذه المناسبة؛ يُجدد مرصد الأزهر تأكيده على الأدوار البارزة التي تقوم بها المرأة في تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرف، ما يجعلها حائط صدٍ أوليّ أمام التنظيمات الإرهابية التي تستغل حاجة الأبناء للرعاية؛ لتظهر أمامهم بصورة البديل للأسرة كوسيلة منها للاستقطاب.

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