وزير العدل يصدر قرارا بشأن الضبطية القضائية لرئيس مدينة رأس البر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين 8 مارس، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي منحها لعماد حمدي، رئيس مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط.وأن يخول حسين لبيب، رئيس المدينة الجديد ونائب رئيس المدينة بصفيتهما الوظيفية صفة مأموري الضبط القضائي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار.