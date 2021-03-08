كيف تكون علاقة رجل الثور بـ«أنثى الثور»؟.. خبيرة أبراج تجيب

علاقة رجل الثور بـ أنثى الثور:



كيفية مواجهة الأمور معًا



كيفية حل المشاكل بينكما



عالم الأبراج هو العالم الفريد من نوعه ويهتم به الجميع، ولكن البعض يحدث له مشاكل مع شريك حياته، فهل من الممكن إذا علمت توافق برجك مع برج الشريك يقلل من أعباء الحياة والمشاكل والضغوط؟وبحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل، نرصد توافق كل برج مع نفس البرج الذي يشبه:يربط ما بينكما حب لكل ما هو جيد من متع الحياة والطعام الشهيّ والمقتنيات الثمينة والحسيّة الواقعية، وجميع أنواع المتع التي يمكنك أن تمسها بيدك وتنظرها بعينيك، يميزكما على وجه العموم بطء الحركة والسلبية، إلا أنه يمكنكما بلوغ قمة المشاعر في حالة الإثارة أو الانفجار في حالة الغضب. تحبان أن تغمرا نفسيكما تمامًا بأسباب المتع، ولكن ربما تتراجعان وتحاولان السيطرة على شهواتكما وعلى استمتاعكما؛ لأنكما تشعران بأنكما أكثر فقرًا من الواقع.يستغرق كل منكما وقتًا طويلًا لمواجهة الأمور صراحة، وربما تقاومان التغييرات الكبيرة لمجرد تمسككما بما لديكما فحسب، في أسوأ الحالات تواجهان خطر التشبث كل بالآخر بعناد على مدى سنوات، وكلاكما يرفض أي قدر من التنازل، وكلاكما يسيطر عليه ركود التملُّك وصراعات القوة، يواجه كلاكما التحديات القوية والأزمات غير المتوقعة والفرص غير العادية.لا تسمح للصراع بأن يعكر صفو علاقتكما وعندما تسوء الأحوال افتح قلبك لحبيبك مولود برج الثور عن طريق إظهار المشاعر والتعبير عن الرغبة والحب؛ لأن هذه من شأنها أن تربط بينكما وعلى الصعيد اليوميّ كن كريمًا بمقتنياتك ومخصصات أعدّا معًا الخطة اللازمة للتغذية والطعام والمشتريات والزيارات.