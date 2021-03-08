3356 حالة اصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الرابع على التوالي الذي تسجل فيه البلاد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ منتصف أكتوبر الماضي، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 597 ألفًا و763 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة "فلبين ستار"، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 61 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 545 ألفًا و912 متعافيًا.فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمرض في البلاد 39 ألفا و330 حالة، أو ما يمثل 6.6% من إجمالي عدد المصابين.وبحسب الوزارة، تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في آخر 24 ساعة لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و521 وفاة.