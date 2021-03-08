القبض على 7 أشخاص بحوزتهم 11 كيلو بانجو وأقراص أفيون بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 7 أشخاص، خلال حملة اليوم الإثنين، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 7 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحة وكمية من البانجو المخدر تزن (10.600) كيلو جرام، وكمية من أقراص الافيون تزن (1.70) كيلو جرام، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.