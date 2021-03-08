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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 11 محضرا ضد مخابز مخالفة بمدينة شبراخيت

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:27 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية الموسعة في شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، وكذا متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات بالتزامن مع الأعمال اليومية في شتى القطاعات.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء وحيد الحضري عن تحرير ١١ محضرا لأصحاب مخابز مخالفة بنطاق المركز، ورفع ٩٠ طنا من تراكمات القمامة بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بامتداد شارع أبو بكر الصديق، وتم التحفظ على بعض مواد البناء والأدوات المستخدمة، ومتابعة أعمال رفع وتنظيف ناتج التطهير من مدخل عزبة كومبو لتوسعة المدخل واستخدام الناتج في تعلية جرن منخفض في العزبة لمنع تراكم مياة الأمطار.

كما قامت الحملة بغلق ٣ مقرات ومراكز للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والغلق والتشميع لهم، والتحفظ على الأدوات.

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