«جوجل» تدعم مليون سيدة أعمال ريفية في الهند

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، دعم مليون سيدة أعمال ريفية في الهند؛ بهدف مساعدتهن في تحقيق طموحاتهن وتحسين سبل عيشهن من خلال ريادة الأعمال.وأوضحت الشركة أنها ستقوم بدعم مليون سيدة هندية من خلال منصة "Women Will" التي تم إطلاقها في حدث Google for India الافتراضي بمناسبة يوم المرأة العالمي.وتم تصميم منصة Women Will باللغتين الإنجليزية والهندية، وهي مصممة للنساء الطامحات لاستكشاف ريادة الأعمال.وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة تقديم منحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي لمؤسسة "ناسكوم" لدعم 100 ألف عاملة زراعية، بهدف محو الأمية الرقمية والمالية لهن.