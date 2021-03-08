والد الطفل أشهر غريق.. من هو عبدالله كردي الذي التقاه البابا في العراق؟

التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس الأحد في ختام زيارته الأراضي العراقية المواطن عبد الله كردي، فمن هو عبدالله كردي الذي قابله البابا.-عبدالله كردي هو والد الطفل السوري إيلان كردي الذي توفي غرقا أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا، وباتت صورته رمزا لأزمة اللاجئين عام 2015.- ينحدر عبدالله كردي من عين العرب في شمال سوريا.- غرق نجليه وزوجته خلال هجرتهم إلى إحدى الدول الأوروبية في بحر إيجه.- نجا عبدالله كردي من الغرق وعاد ليستقر ويعيش في أربيل.- عمد والد إيلان لمساعدة أطفال اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق مع شقيقته.-أطلق جمعية تحمل اسم "إيلان وغالب كردي"، لتقديم المساعدات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات.