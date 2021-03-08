والد الطفل أشهر غريق.. من هو عبدالله كردي الذي التقاه البابا في العراق؟
الإثنين 08/مارس/2021 - 10:25 ص
مروة عنبرطباعة
التقى بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس الأحد في ختام زيارته الأراضي العراقية المواطن عبد الله كردي، فمن هو عبدالله كردي الذي قابله البابا.
-عبدالله كردي هو والد الطفل السوري إيلان كردي الذي توفي غرقا أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا، وباتت صورته رمزا لأزمة اللاجئين عام 2015.
- ينحدر عبدالله كردي من عين العرب في شمال سوريا.
- غرق نجليه وزوجته خلال هجرتهم إلى إحدى الدول الأوروبية في بحر إيجه.
- نجا عبدالله كردي من الغرق وعاد ليستقر ويعيش في أربيل.
- عمد والد إيلان لمساعدة أطفال اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق مع شقيقته.
-أطلق جمعية تحمل اسم "إيلان وغالب كردي"، لتقديم المساعدات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات.
-عبدالله كردي هو والد الطفل السوري إيلان كردي الذي توفي غرقا أثناء محاولة عائلته الهرب إلى أوروبا، وباتت صورته رمزا لأزمة اللاجئين عام 2015.
- ينحدر عبدالله كردي من عين العرب في شمال سوريا.
- غرق نجليه وزوجته خلال هجرتهم إلى إحدى الدول الأوروبية في بحر إيجه.
- نجا عبدالله كردي من الغرق وعاد ليستقر ويعيش في أربيل.
- عمد والد إيلان لمساعدة أطفال اللاجئين في مخيمات إقليم كردستان العراق مع شقيقته.
-أطلق جمعية تحمل اسم "إيلان وغالب كردي"، لتقديم المساعدات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات.