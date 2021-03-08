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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف عالمية: قرار منع «النقاب» في سويسرا لردع جماعات الإسلام السياسي

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:25 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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وافق الناخبون في سويسرا بأغلبية ضئيلة على اقتراح لليمين المتطرف بحظر أغطية الوجه وذلك فياستفتاء مُلزم أُجري أمس الأحد، وكانت المجموعة التي اقترحت هذا الاستفتاء هي نفسها التي كانت وراء تنظيم استفتاء تسبب في فرض حظر على إقامة مآذن جديدة في عام 2009.

وأظهرت النتائج الرسمية المؤقتة أنه تمت الموافقة على الاقتراح، الذي سيتم بموجبه تعديل الدستور السويسري، بنسبة 51.2 في المئة مقابل رفض 48.8 في المئة من الناخبين.

يأتي هذا فيما وصف موقع «ذا ستاندرد» هذه الخطوة بأنها تأتي لمحاربة الإسلام السياسي ومخاطره في سويسرا، حيث أن غطاء الوجه او النقاب دائما ما عرف على أنه رمز الإسلام السياسي المتطرف الذي أصبح بارزًا بشكل متزايد في أوروبا والذي لا مكان له في سويسرا، كما ضاعف الاقتراح علاقة سويسرا المتوترة بالإسلام بعد أن صوت المواطنون في عام 2009 لحظر بناء أي مآذن جديدة.

أما صحيفة الاندبندنت البريطانية فقد قالت أنه رغم القرار فإنه وفقا لجامعة لوسيرن: «لا أحد يرتدي النقاب عمليًا في سويسرا ماعدا 30 امرأة فقط يرتدين النقاب، كما يشكل المسلمون 5٪ من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة، ومعظمهم من أصول تركية، والبوسنة، وكوسوفو».

يجدير بالذكر أن النقاب سبق وأن تم حظره من عدة دول منهم، فرنسا في عام 2011، وفرضت الدنمارك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرًا كليًا أو جزئيًا على ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة.

فيما قالت وزيرة العدل السويسرية كارين كيلر سوتر، إن نسبة ضئيلة فقط (تقدر بعشرات العشرات) من 400 ألف مسلم في سويسرا ترتدي مثل هذا الحجاب، وتابعت:التصويت ليس ضد المسلمين، وفقا لموقع «سويس إنفو» السويسري.

ولفت جان لوك أدور المتحدث باسم الحملة التي تؤيد منع النقاب، إلى ن المبادرة نجحت لأنها تمكنت من حشد الدعم خارج المعسكرات اليمينية فقط، مشيدًا بمشاركة النسويات اليساريات والمسلمات التقدميات.

وأوضح أدور: أن «بعض المسلمين فهموا أيضًا أن النقاب هو رمز واضح للإسلام الراديكالي، والذي لا يمثل تحديًا لحضارتنا فحسب، بل يمثل أيضًا تحديًا للمسلمين أنفسهم».

وقالت سعيدة كيلر مساهلي، مؤسسة منتدى الإسلام التقدمي وأحد الداعمين البارزين للحظر: إن «النتيجة كانت رفض "الأيديولوجية الشمولية التي لا مكان لها في الديمقراطية».

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