تفاصيل قرارات بدء الفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات

قالت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سيصدر اليوم الاثنين، عدة قرارات هامة بشأن بدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام، وعقد الامتحانات.وأكدت فى تصريحات خاصة للدستور، أن تلك القرارات ستأتي بعد اعتماد الوزير، للكتاب الدوري التنظيمي الذي سيصدر لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مستوى الجمهورية، خلال الساعات القادمة، والمخصص لإعلان تفاصيل استكمال العام الدراسي الحالي 20202021، وبدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس في ظل استمرار جائحة كورونا.وأشارت إلى أن الكتاب الدوري يتضمن تحديد موعد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني ومواعيد عقد الامتحانات الشهرية لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، كما سيحدد الكتاب الدوري كيفية إجراء امتحانات الشهادة الاعدادية في شهر يونيو القادم.وتابعت أنه ووفقا لضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، يتم احتساب درجة 50%على امتحان الفصل الدراسي الأول و50%على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات التي تعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.وأوضحت المصادر، أن الكتاب الدوري أيضا يتضمن تفاصيل عن ضوابط تنظيم امتحانات مواد الهوية القومية ( التربية الدينية والتربية القومية )، لطلاب المدارس الدولية، كما يتضمن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية والتي تتمثل في أنه لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.وكانت قد حددت الوزارة، أن الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة، عليه التقدم لامتحان تكميلي وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.ووفقا للمصادر، فإن الكتاب الدوري التنظيمي الذي تصدره الوزارة اليوم الإثنين، سوف يتضمن ضوابط نجاح الطلاب في الفصل الدراسي الثاني وكيفية عقد الاختبار التكميلي للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، مع وضع حلول للطالب في حال عدم اجتيازه للامتحان التكميلي.وعن امتحانات الشهور بالفصل الدراسي الثاني، قالت المصادر، إن الوزارة ستحدد الأسبوع الأخير من نهاية كل شهر لإجراء الامتحانات الشهرية، على أن يخصص يوم لكل صف من صفوف طلاب النقل لأداء الامتحان وفقا للاختبار المجمع أو متعدد التخصصات.وتابعت أن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، في امتحانات الشهور الثلاثة "مارس وأبريل ومايو" ستكون موحدة لجميع الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية على غرار جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول.ولفتت إلى أن الكتاب الدوري سيشمل قرارات الحضور في المدرسة حيث سيكون اختياري (بدون غياب) بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، وسيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.