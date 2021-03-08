البابا فرنسيس: نساء العراق يواصلن منح الحياة بالرغم من الانتهاكات

أشاد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، بالمرأة العراقية وشجاعتها.. قائلا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "أود أن أشكر كل النساء، خاصة نساء العراق الشجاعات".ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نيناعن البابا قوله:"نساء العراق يواصلن منح الحياة، بالرغم من الانتهاكات والجراحات".