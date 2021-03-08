الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع أمني على وقع الاحتجاجات الشعبية

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى عقد اجتماع أمني اقتصادي مالي على نحو عاجل اليوم الإثنين؛ لبحث تطورات الوضع في البلاد في ضوء التحركات الشعبية المستمرة منذ 7 أيام على وقع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي سيترأسه الرئيس اللبناني، رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلاد.ويشهد لبنان موجة من قطع الطرق والشوارع الرئيسية منذ الصباح الباكر من قبل المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع؛ احتجاجًا على التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء وتداعياته السلبية على الأسعار وتفاقم الغلاء.