صحة كفر الشيخ: الكشف على 1440 مواطنا بقرية طويلة نشرت مجانًا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم إقامة القوافل الطبية منها قافلة طبية بقرية طويلة نشرت بمركز قلين.وأضافت سلام، أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في 10 تخصصات شملت الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والنساء والتوليد وإجراء الأشعة، إلى جانب معمل التحاليل خلال اليومين، كما سيتم صرف العلاج لجميع الحالات.وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي في اليوم الأول على 1440 مواطنا، إضافة إلى 87 تحليل متوطنة و73 تحليل دم و35 موجات فوق صوتية وبعض الخدمات الطبية الأخرى للمستفيدين من خدمات القافلة، كما قامت القافلة أيضا باستخراج 11 قرار علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية حسب الحالة.وأكدت سلام، أن القافلة جاءت بهدف إيصال الخدمة الطبية العلاجية لجميع أهالي محافظة كفر الشيخ، مع التأكيد على اتباع إجراءات التباعد والوقاية من الكورونا بالنسبة لمقدمى ومتلقي الخدمة على حد سواء.